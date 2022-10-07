Общество

Водители боятся закрытия части дороги в проезде Аустрина

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Железнодорожный переезд на 132-м километре перекрыт. На пересекающей его дороге в проезде Аустрина с обеих сторон установлены бетонные блоки. Информационный щит гласит: идет капитальный ремонт. Сроки не указаны. Специалистов местные увидели через неделю.

«Почему работы не начали 1 октября, если они знали об этом? Это первый вопрос. Во-вторых, если для людей делать, надо половину закрыть и делать, чтобы людям проезжать», - возмутился председатель правления СНТ «Вишневый сад» Андрей Курышев.

За рельсами - четыре СНТ, множество дачных домов, где люди живут круглый год, поселки Зеленая Долина, Десятая Артель. Переезд на 132-м километре - важная артерия. К нему в 2021 году подвели асфальтированную дорогу. Ремонта люди добивались лет 10.

«А теперь нам заявили, что его просто закрывают. Это очень обидно. Есть еще один выезд, чуть далее, он затруднен, там проходит огромное количество машин. Утром - столпотворение», - сообщила жительница Бессоновского района Ольга Кукольникова.

Поток перенаправили через переезд на 131-м километре. Днем дорога свободна, движение занимает несколько минут. По утрам и вечерам - коллапс.

«Детей возит по этой дороге в школу маршрутка. Людям просто отрезают жизнь от города. Как нам добираться? А кто-то строится», - пожаловалась жительница Бессоновского района Елена Забкова.

«Было два выезда, а всех согнали в один, ограничили нам доступ к дачным участкам, сейчас такое неудобство, такие пробки. Я лично ходил в управление железной дороги, внятного ответа от руководства я не получил - какие сроки и когда это будет сделано. Речь ведется о закрытии данного участка дороги, а не о ремонте», - заявил житель Бессоновского района Андрей Бурцев.

Филиал «Российский железных дорог» затребовал официальный запрос, комментарий обещали предоставить на следующей неделе.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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