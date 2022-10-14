Пензенец не мог продать квартиру из-за долга по алиментам

14.10.2022 | 09:40

Пензенцу пришлось погасить многолетний долг перед сыном, чтобы совершить сделку с недвижимостью.

43-летний мужчина избегал оплаты алиментов, прикрываясь уходом за бабушкой. Он сумел зарегистрировать квартиру пенсионерки на свое имя и после ее смерти решил продать недвижимость.

Но совершить сделку не удалось: из-за долга по алиментам судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия.

«Сумма, предусмотренная от продажи квартиры, в разы превышала долг. Поэтому мужчина принял решение расплатиться с сыном, продать квартиру и остаться при своих интересах», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Задолженность в размере 1,2 миллиона рублей была погашена в полном объеме. После этого запрет сняли, и гражданин сумел заключить сделку.