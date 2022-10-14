Общество

Пенсионерам рассказали, как увеличить пенсию в 1,5 раза одним действием

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Часть российских пенсионеров может существенно увеличить свою пенсию. По словам экономиста Германа Ткаченко, у некоторых граждан выплаты вырастут на 65 процентов.

Согласно действующему законодательству, работающим пенсионерам страховую пенсию не индексировали начиная с 2016 года, указал Ткаченко.

Экономист напомнил, что за это время выплаты неработающих пожилых граждан существенно изменились.

«В 2016-м - на 4 процента, в 2017-м - на 5,8 процента, в 2018-м - на 3,7 процента, в 2019-м - на 7,05 процента, в 2020-м - на 6,6 процента, в 2021-м - на 6,3 процента, в 2022-м - на 8,6 процента и 10 процентов», - напомнил Герман Ткаченко.

Сейчас работающие пенсионеры могут использовать хитрость. Она не запрещена законом, отметил экономист.

«Работающий пенсионер может уволиться и получить пропущенные индексации. А это солидная сумма. А затем, если у него будет договоренность с работодателем, снова восстановиться на работе. Тогда он будет получать проиндексированную пенсию и свою зарплату. Главное условие – без работы придется посидеть минимум три месяца», - рассказал Ткаченко.

Такой срок связан с передачей сведений от работодателя в Пенсионный фонд. Все пропущенные индексации назначаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы. Но первую пенсию с учетом увеличения уволившийся пенсионер получит только на четвертый месяц. И также на четвертый месяц он получит разовый перерасчет индексаций за три месяца после увольнения, в которые уже не работал.

«Например, если человек вышел на пенсию в конце 2015 года, но все это время продолжал работать, в случае увольнения до конца 2022 года он получит все пропущенные индексации. При пенсии в 10 000 рублей после увольнения пенсионер будет получать 16 533 рубля (с учетом всех пропущенных индексаций – прим. редакции)», - рассказал Ткаченко.

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