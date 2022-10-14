Число новых случаев COVID-19 в Пензенской области не превысило 200

14.10.2022 | 13:37

В пятницу, 14 октября, региональный оперативный штаб сообщил о 185 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 25 пациентов отправлены на лечение в стационар.

Вопреки тенденциям последнего времени, в Пензе диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен лишь 50 жителям, что составляет 27% (днем раньше этот показатель равнялся 88,6%).

41 человек заболел в Кузнецком районе, 35 - в Каменском, 12 - в Никольском.

Менее чем по 10 случаев выявлено в городе Заречном (5) и ряде районов - Камешкирском (9), Наровчатском (8), Спасском (7), Мокшанском районах (6), Неверкинском (4), Сердобском и Тамалинском (по 2), Бековском, Колышлейском, Нижнеломовском и Пачелмском (по 1).

Общее количество зарегистрированных в регионе случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии достигло 215 555. За это время выздоровело 207 605 пациентов, скончалось 6 095. Последние 2 смертельных исхода зарегистрированы в четверг, 13 октября.