В центре Пензы отключат отопление и горячее водоснабжение

13.10.2022 | 17:01

В пятницу, 14 октября, с 8:00 до 22:00 в Пензе будут отключены отопление и горячее водоснабжение на ряде улиц. Это связано с плановым ремонтом участка тепломагистрали.

Приостановка подачи ресурсов произойдет в жилых домах по следующим адресам:

- ул. Бакунина, 20, 30/30а, 36, 36а, 60;

- ул. Московская, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 100, 102, 102Б, 103/49, 104, 105, 109, 115, 121а;

- ул. Володарского, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 90, 91;

- ул. Суворова, 42/16, 46, 59а;

- ул. Чехова, 49, 62, 64, 76а;

- ул. Кирова, 67, 69, 71;

- Театральный проезд, 1/69, 3/90;

- ул. Старо-Черкасская, 9;

- ул. Славы, 3, 5, 7;

- ул. Урицкого, 118.

Также под ограничение попадут гимназия № 44 и клиническая больница «РЖД-Медицина», сообщили в пресс-службе администрации Пензы.