В центре Пензы отключат отопление и горячее водоснабжение

В пятницу, 14 октября, с 8:00 до 22:00 в Пензе будут отключены отопление и горячее водоснабжение на ряде улиц. Это связано с плановым ремонтом участка тепломагистрали.
Приостановка подачи ресурсов произойдет в жилых домах по следующим адресам:
- ул. Бакунина, 20, 30/30а, 36, 36а, 60;
- ул. Московская, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 100, 102, 102Б, 103/49, 104, 105, 109, 115, 121а;
- ул. Володарского, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 90, 91;
- ул. Суворова, 42/16, 46, 59а;
- ул. Чехова, 49, 62, 64, 76а;
- ул. Кирова, 67, 69, 71;
- Театральный проезд, 1/69, 3/90;
- ул. Старо-Черкасская, 9;
- ул. Славы, 3, 5, 7;
- ул. Урицкого, 118.
Также под ограничение попадут гимназия № 44 и клиническая больница «РЖД-Медицина», сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
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