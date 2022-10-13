Общество

В БЦ «Атриум» открылся коворкинг столичной сети Meeting Point

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Коворкинг Meeting Point открыл свои двери для резидентов в бизнес-центре «Атриум», расположенном в деловом квартале на улице Кирова, 56.

Meeting Point - это первый проект известной столичной сети коворкингов и гибких офисов в региональном центре.

Торжественное открытие посетили местные бизнесмены, руководство компании Meeting Point, а также представители рынка недвижимости и приглашенные эксперты из Москвы.

Во время деловой части вечера обсуждались перспективы развития рынка коммерческой недвижимости региона, строительной отрасли, а также сегмента МСБ. Гости погрузились в атмосферу бизнеса, искусства, комфорта и заботы о резидентах, которые являются основой миссии сети Meeting Point.

«Пандемия и экономический кризис трансформировали понятие офиса для многих компаний. Удаленка и гибридные форматы работы, невозможность даже среднесрочного планирования стимулировали собственников бизнеса и предпринимателей оптимизировать расходы в части содержания собственного офиса и переключить внимание в сторону коворкингов как эффективной альтернативы. Формат взаимодействия Meeting Point с резидентами может быть разным - от аренды офисов и рабочих мест до пользования переговорными и залом для деловых встреч и мероприятий», - отметила генеральный директор Meeting Point Лариса Афанасьева.

«Мы уверены, что в партнерстве с Meeting Point БЦ «Атриум» создаст эффективную деловую экосистему в городе, которая станет точкой притяжения для бизнеса всего региона», - высказал свое мнение собственник бизнес-центра Сергей Лисовол.

Генеральный директор Times Сергей Назаров подчеркнул, что гибкие офисные пространства сегодня как никогда востребованы у бизнеса всех уровней, при этом в регионах России недостаточно качественных площадок и обеспеченность ими местных компаний крайне мала.

«Сегодня операторы сервисных офисов уже не сконцентрированы исключительно на Московском регионе и Санкт-Петербурге, как это было еще год назад, но ищут новые пути развития. Пенза в этом смысле перспективное направление - высокий спрос со стороны местных компаний и отсутствие качественного предложения создает большие возможности для развития», - пояснил он.

Новый коворкинг площадью 520 кв. м занимает весь второй этаж «Атриума». Команда Meeting Point создает комфортное рабочее пространство для своих арендаторов и предоставляет сервис по системе «все включено». Резидентам доступны такие услуги, как аренда офиса или рабочего места, аренда переговорных и зала для деловых мероприятий.

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