Общество

Названы храмы Пензы, где принимают гуманитарную помощь

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Стартовал совместный проект Пензенской епархии и регионального минтруда «Будем жить» по сбору гуманитарной помощи для людей, прибывших в Сурский край из ДНР и ЛНР.

«В первую очередь пройдут благотворительные вещевые акции - жителям региона предлагается пожертвовать беженцам зимнюю одежду и обувь в хорошем состоянии. Пензенцы могут приносить теплые вещи в храмы, а по четвергам - в центр гуманитарной помощи», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Передать гуманитарную помощь можно по следующим адресам:

1) Октябрьский район:

- храм Петра и Февронии (ул. Рахманинова, 18);

- храм Адриана и Наталии (ул. Генерала Глазунова, 8);

- Петропавловский храм (ул. Рахманинова, 53).

2) Ленинский район:

- Спасский кафедральный собор (Соборная (бывшая Советская) площадь, 3);

- Покровский архиерейский собор (ул. Чкалова, 26).

3) Первомайский район:

- храм святителя Николая (ул. Терновского, 129);

- храм Вознесения Господня (Индустриальная ул., 42).

4) Железнодорожный район:

- храм Серафима Саровского (ул. К. Цеткин, 59).

Центр гуманитарной помощи Пензенской епархии находится по адресу: ул. Захарова, 6. Прием вещей - только по четвергам, с 15:00 до 19:00, контактный телефон 8 (929) 767-21-95.

Второй частью проекта «Будем жить» станет закупка лекарственных средств и отдельных видов одежды для нуждающихся беженцев. Опыт показал, что требуется женская одежда больших размеров, мужская одежда и обувь.

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Источник — фото pnzreg.ru
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