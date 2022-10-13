Общество

Ежегодно более чем у 600 пензячек выявляют рак молочной железы

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В Пензенской области ежегодно регистрируют более 600 новых случаев рака молочной железы. Этот вид онкологии занимает второе место среди всех выявленных злокачественных новообразований у жительниц региона.

Причины рака молочной железы различны: наследственность, возраст, особенности репродуктивного анамнеза, ранний возраст наступления месячных, поздняя менопауза, поздние первые роды, употребление гормональных препаратов длительное время, травмы груди, аборты, отказ от грудного вскармливания.

«Сейчас диагностика рака молочной железы проводится в городских поликлиниках, во всех районных и межрайонных больницах, которые оснащены современными маммографами. В случае выявления каких-либо изменений, таких как изменение формы железы, западение соска, появление уплотнений, выделений из соска пациенты направляются в областной онкологический диспансер или центр амбулаторной онкологической помощи», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее специалисты Пензастата опубликовали статистику по причинам смертности жителей региона в 2021 году. Гибель от рака - на втором месте после заболеваний сердца и сосудов.

Так, за год болезни системы кровообращения унесли жизни 11 700 жителей региона (11 719 - в 2020-м), рак - 2 489 (2 547), болезни органов пищеварения - 1 113 (1 264), эндокринной системы - 353 (474).

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