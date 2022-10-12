За сутки в Пензенской области выявили 206 случаев коронавируса

12.10.2022 | 13:21

В Пензенской области за сутки прибавилось 206 пациентов с коронавирусной инфекцией. На среду, 12 октября, количество подтвержденных случаев COVID составило 215 159.

Суточную статистику по заболеваемости обнародовал региональный оперативный штаб.

156 инфицированных выявили в Пензе, 16 - в Бессоновском районе, 13 - в Мокшанском, 8 - в ЗАТО Заречный, 4 - в Вадинском районе, по 3 - в Башмаковском, Шемышейском, по 1 - в Белинском, Лунинском, Тамалинском районах.

Госпитализировано 24 человека.

За сутки медики сообщили о выздоровлении 597 пациентов. Зарегистрировано две новые смерти.

Итого выздоровевших - 206 908, умерших - 6 092, добавили в оперативном штабе.