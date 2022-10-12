В Кузнецке объявили сбор вакцин и кормов для бездомных животных

12.10.2022 | 12:51

В среду, 12 октября, в Кузнецке стартовала благотворительная акция «Помоги бездомным животным», которую организовали молодые активисты. Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте».

«Любой желающий может внести свой вклад. Все собранное продовольствие будет передано в приюты Кузнецка, а также в благотворительные фонды помощи бездомным животным», - говорится в посте.

Уточняется, что требуются вакцины «Нобивак DHPPi», «Нобивак Lepto», «Нобивак Rabies». Также нужны специализированные корма и бакалейные товары - макаронные изделия и крупы (гречка, рис, геркулес, перловка, чечевица, пшено).

Акция продлится до 21 октября. Приносить пожертвования следует по адресу: г. Кузнецк, ул. Московская, 53 (музейно-выставочный центр), с 9:00 до 16:30.

Получить дополнительную информацию можно по телефону +7-900-316-80-19.