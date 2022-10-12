Общество

Пензенцам рассказали, с каким опытом отправляют на линию боевого соприкосновения

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10 и 11 октября из Пензы в Южный военный округ отправились первые группы призванных по частичной мобилизации запасников.

Специалисты портала «Объясняем.рф» ответили на вопрос, отправляют ли мобилизованных на линию боевого соприкосновения без должной подготовки.

При частичной мобилизации призываются граждане, уже имеющие военно-учетную специальность.

Мобилизованные после прибытия в военную часть проходят курс восстановления навыков по занимаемой должности с учетом своей военно-учетной специальности.

Это необходимо для адаптации военнослужащих к реальным условиям СВО и боевого слаживания в составе подразделения.

Подготовка включает в себя стрельбу из личного оружия, метание гранат, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи и др.

Частичная мобилизация была объявлена Президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов.

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Источник — Объясняем.рф
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