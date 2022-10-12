Пензенцам назвали телефоны экстренной психологической помощи

12.10.2022 | 11:47

Жители Пензенской области, нуждающиеся в экстренной психологической помощи, могут позвонить на горячую линию.

Специалисты утверждают: стресс, повышенная тревожность, которые многие испытывают в последнее время, могут вызвать целый ряд заболеваний. Также людям необходимо знать о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР). К нему приводит одноразовое или же повторяющееся сильное травмирующее воздействие на психику (нервное перенапряжение, связанное со страхом, унижением, сопереживанием страданиям окружающими, пережитое насилие, военные действия).

ПТСР может проявляться как:

- непроизвольные навязчивые и тревожащие воспоминаниях о травмирующем событии, ночные кошмары;

- негативные мысли и убеждения в отношении себя и окружающего мира, сниженное настроение и негативные эмоции, потеря или снижение интереса к окружающему миру, чувство изоляции и отчуждения, снижение способности испытывать положительные эмоции;

- избегание воспоминаний, мыслей о событии или всего того, что может о нем напомнить;

- неустойчивость настроения, повышенная настороженность, реакция испуга в ответ на незначительные стимулы, проявления агрессивности, проблемы с концентрацией внимания и сном.

ПТСР в той или иной степени страдают участники боевых действий.

«В случае наличия данных симптомов либо в связи с необходимостью консультации специалиста по состоянию здоровья родных и близких со схожими состояниями можно бесплатно обратиться по телефону экстренной психологической помощи, организованному на базе ГБУЗ ОПБ имени К. Р. Евграфова: 8 (8412) 36-77-88 с 8:00 до 16:00 и 8 (800) 201-67-34 с 16:00 до 8:00», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.