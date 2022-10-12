Опубликован полный список лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации

12.10.2022 | 09:06

Сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале опубликовал подробные разъяснения Генштаба ВС РФ о том, кому и при наличии каких документов предоставляется отсрочка от мобилизации.

По данным СМИ, документ был разослан в региональные военные комиссариаты городов России. В военкоматах должны организовать работу по предоставлению гражданам, пребывающим в запасе, отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, обеспечить еженедельное представление в Генеральный штаб ВС РФ сведений о количестве предоставленных гражданам отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации.

Согласно тексту документа, отсрочка предоставляется:

- забронированным гражданам в порядке, определяемом Правительством РФ, в том числе являющимся студентами (среднего профессионального образования последнего курса; высшего образования: по программам бакалавриата - последнего курса; по программам слушателя - предпоследнего и последнего курса; по программам магистратуры - на весь период обучения), ординаторами, аспирантами, независимо от возраста, воинского звания, состава, профиля и военно-учетной специальности;

- гражданам, признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев;

- гражданам, занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе либо являющимися инвалидами 1-й группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

- гражданам, являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

- гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет;

- гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель;

- гражданам, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;

- гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

- гражданам, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

- членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. № 664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации» отсрочка предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения в образовательных организациях вне зависимости от форм собственности по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального и высшего образования и получающим образование соответствующего уровня впервые.

В рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» отсрочка предоставляется руководителям, специалистам и рабочим, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса и участвующим в выполнении заданий государственного оборонного заказа.

В рамках принятых решений Минобороны России дополнительно предоставляются отсрочки на основании решения призывной комиссии по мобилизации при поступлении в военные комиссариаты списков, направленных руководителями организаций, следующим категориям граждан: работникам органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, лицам рядового и начальствующего состава Федеральной противопожарной службы и работникам МЧС России.

На основании решения призывной комиссии по мобилизации при поступлении в военные комиссариаты списков, направленных Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, предоставляются отсрочки следующим категориям граждан:

- работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и задействованным в осуществлении деятельности по разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий, в обеспечении функционирования информационной структуры;

- работающим в организациях, являющихся российскими операторами связи, и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, включая центры обработки данных, а также средств связи и линий связи сети связи общего пользования Российской Федерации;

- работающим в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средства массовой информации;

- работающим в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение;

- сотрудникам взаимодействующих организации;

- работающим в судах Российской Федерации;

- имеющим детей с паллиативным статусом или трех детей, один из которых инвалид.

По словам сенатора Андрея Клишаса, вместе с этими разъяснениями следует учитывать и указ президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. № 664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации»:

1. Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения:

а) в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки);

б) в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

в) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-­технологических центров;

г) в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».