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Общество

Жители Пензенской области стали чаще ходить к врачам

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Жители Пензенской области стали чаще обращаться за помощью к врачам в поликлиниках. За 9 месяцев этого года они побывали на приеме более 8,3 млн раз, на 78,3 тыс. больше, чем за тот же период 2021-го.

Показатель на одного жителя увеличился с 6,4 до 6,6 посещения, уведомили в пресс-службе регионального минздрава.

В Пензе за 9 месяцев состоялось 3,4 млн приемов врачей, на одного жителя в среднем пришлось 6,7 посещения. В 38% случаев визит к доктору имел профилактическую цель (осмотр, диспансеризация и другое).

При увеличении количества приемов у врачей отмечается снижение (на 9%) числа вызовов скорой.

Так, с января по сентябрь бригады медиков выезжали к жителям региона 322,5 тыс. раз (354,6 тыс. - за тот же период 2021-го).

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