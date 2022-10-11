За неделю ОРВИ заболели почти 4 500 жителей Пензенской области

11.10.2022 | 15:16

В Пензенской области с 3 по 9 октября зарегистрировали 4 348 случаев ОРВИ. Это на 13,7% больше, чем на предыдущей неделе.

Доля заболевших детей - 12,4%.

«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрируется на следующих административных территориях региона: Башмаковский район, Пенза, Вадинский, Нижнеломовский, Бековский районы», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Суммарная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в области превышает эпидпорог на 60,1%.

В Пензе диагноз «ОРВИ» поставили 2 215 пациентам, на 8,7% меньше, чем на предыдущей неделе.

В областном центре эпидпорог превышен на 74%.