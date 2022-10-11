В Пензе обсудили взаимодействие ресурсников, УК и жителей

11.10.2022 | 18:21

Члены общественной палаты, депутаты, прокуроры, чиновники, председатели советов домов за круглым столом говорили о ЖКХ, а точнее - об услугах в жилищной сфере и их исполнителях. И каждому было что сказать.

Владимир Лощинин недоволен нынешней ролью управляек и тем, как ресурсоснабжающие организации взаимодействуют с жителями.

«Я хочу, чтобы управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы начали заниматься своей работой. Они должны быть представителями собственников жилья, в том числе как потребителей, а не лицами, которые всем обязаны», - сообщил член общественного совета при министерстве ЖКХ и ГЗН Владимир Лощинин.

«Да, когда тебе поставляют ресурс, на который ты никак не можешь повлиять, а за качество коммунальной услуги отвечаешь ты, хотя повлиять на нее по факту не можешь, - это не совсем верно. Но искать решение проблемы нужно на федеральном уровне, не здесь», - отметил помощник губернатора Пензенской области Денис Соболев.

По некоторым вопросам обсуждение выдалось бурным. Председатель Общественной Палаты Пензенской области Владимир Подобед озвучил главную цель встречи: нужно оценить, как организована в регионе система взаимодействия поставщиков ресурсов, управляек и жителей, и сделать так, чтобы последние не страдали от равнодушия остальных членов цепочки. Жилищно-коммунальное хозяйство находится в сложном положении и нуждается в серьезных вложениях, но решать основные задачи обязано.

«Сделать так, чтобы в каждой квартире всегда было тепло, светло и чтобы собственникам жилья не приходилось платить за это слишком дорого», - подчеркнул Владимир Подобед.

На встрече выработали рекомендации, которые направят в министерства, ведомства и организации, имеющие отношение к теме круглого стола.