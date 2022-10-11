В Кузнецке назвали дополнительное условие для брони от мобилизации

11.10.2022 | 09:57

В понедельник, 10 октября, мэр Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в администрации города напомнил подчиненным о важности иммунизации от коронавируса, а также гриппа.

«У нас на прошлой неделе [зарегистрирован] один случай смерти от ковида. Нестарый человек, 46 лет. Умер. Поэтому надо прививаться, поддерживать соответствующий иммунный статус. И от гриппа тоже», - подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что после объявления частичной мобилизации очень многие работодатели решили позаботиться о сохранении своих сотрудников и обращаются в администрацию с заявлениями об освобождении от призыва наиболее ценных кадров.

«Воспылали большой любовью и заботой о своих работниках. Буду рассматривать только те обращения, где на предприятиях все привиты от гриппа. Если заботитесь, значит, давайте заботьтесь до конца, а не только о своем кармане. Заботьтесь, чтобы грипп не забодал ваших работников. Тогда будем рассматривать, если кто-то где-то там сильно нужен», - высказался Златогорский.

Он поручил организовать вакцинацию трудовых коллективов Кузнецка, а также детского населения.