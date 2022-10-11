Родственников погибших призывников могут освободить от мобилизации

11.10.2022 | 08:06

Если в семье уже есть погибший мобилизованный, всех его близких родственников необходимо освободить от призыва, чтобы во время военных действия семья не потеряла двух и более человек.

Законопроект с подобной инициативой в ближайшее время намерены внести на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщили «Известия».

«По мнению авторов, это поможет защитить страну от демографического кризиса. Такую норму предлагается узаконить, внеся соответствующие изменения в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе», - написало издание.

Согласно документу, понятие «семья» включает лиц, связанных родством или совместно проживающих и ведущих общее хозяйство. Близкие родственники - это супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки.

«Что касается связи близких родственников или ведущих совместное хозяйство, одним из критериев станет регистрация по месту жительства по состоянию на 21 сентября 2022 года (день объявления мобилизации)», - уточнили «Известия».

Кроме того, законопроектом предлагается дать мобилизованным военнослужащим, потерявшим члена семьи, возможность по желанию досрочно уволиться с военной службы.

«Наши граждане должны знать, что семья находится под защитой государства и представляет собой базовую ячейку общества. Потеря нескольких членов одной семьи существенно подрывает жизнеспособность ячейки общества», - пояснил один из авторов инициативы депутат Сергей Миронов, уточнив, что новые нормы должны распространяться как на мужчин, так и на женщин.