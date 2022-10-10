За сутки госпитализировали 13 жителей области, больных ковидом

10.10.2022 | 13:20

В Пензенской области за последние сутки зарегистрировали 347 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

195 зараженных - жители Пензы, 39 - Нижнеломовского района, 30 - Сердобского, 16 - Бессоновского, 13 - Иссинского, по 10 - Тамалинского и Кузнецкого, по 8 - Пензенского района и города Заречного, 4 - Сосновоборского района, по 3 - Городищенского и Никольского, 2 - Шемышейского.

Единичные случаи выявлены в Башмаковском, Белинском, Вадинском, Земетчинском, Колышлейском и Лунинском районах.

В течение 24 часов госпитализация потребовалась 13 жителям региона с коронавирусом.

«9 октября выздоровевших 353 человека. Итого выздоровевших - 205 717. Умерших - 2 (6 088). Случаев подтвержденной COVID - 214 617», - добавили в оперштабе.