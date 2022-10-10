В Заречном начнет работать традиционная сезонная ярмарка

В Заречном стартует сезон ярмарок выходного дня. Торговые ряды на традиционном месте, улице Озерской (участок от проспекта 30-летия Победы до Заречной, 24), откроются уже в субботу, 15 октября.
Как сообщает портал «Заречье сегодня», на участие в ярмарке уже подали около 200 заявок. Это фермеры из 19 районов Пензенской области, а также предприниматели из Пензы.
Цены на продукцию обещают сделать доступными.
Зареченцы смогут купить мясо, рыбу, овощи, фрукты и непродовольственные товары.
Ярмарка на улице Озерской будет работать каждую субботу до 8 апреля.
В этом году торговые ряды в закрытом городе прекращали работу из-за распространения коронавируса. Уличная торговля останавливалась с 5 февраля.
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