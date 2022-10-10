Сетевое издание|18+|Понедельник|10 окт 2022|18:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Заречном начнет работать традиционная сезонная ярмарка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Заречном стартует сезон ярмарок выходного дня. Торговые ряды на традиционном месте, улице Озерской (участок от проспекта 30-летия Победы до Заречной, 24), откроются уже в субботу, 15 октября.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», на участие в ярмарке уже подали около 200 заявок. Это фермеры из 19 районов Пензенской области, а также предприниматели из Пензы.

Цены на продукцию обещают сделать доступными.

Зареченцы смогут купить мясо, рыбу, овощи, фрукты и непродовольственные товары.

Ярмарка на улице Озерской будет работать каждую субботу до 8 апреля.

В этом году торговые ряды в закрытом городе прекращали работу из-за распространения коронавируса. Уличная торговля останавливалась с 5 февраля.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото zarpressa.ru
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте