В Заречном начнет работать традиционная сезонная ярмарка

10.10.2022 | 17:14

В Заречном стартует сезон ярмарок выходного дня. Торговые ряды на традиционном месте, улице Озерской (участок от проспекта 30-летия Победы до Заречной, 24), откроются уже в субботу, 15 октября.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», на участие в ярмарке уже подали около 200 заявок. Это фермеры из 19 районов Пензенской области, а также предприниматели из Пензы.

Цены на продукцию обещают сделать доступными.

Зареченцы смогут купить мясо, рыбу, овощи, фрукты и непродовольственные товары.

Ярмарка на улице Озерской будет работать каждую субботу до 8 апреля.

В этом году торговые ряды в закрытом городе прекращали работу из-за распространения коронавируса. Уличная торговля останавливалась с 5 февраля.