В Пензе Дом ветеранов остается на карантине из-за коронавируса

10.10.2022 | 12:29

В Доме ветеранов в Пензе действуют ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.

О том, что такая мера непонятна, на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» написал пользователь Сергей.

«Почему Дом ветеранов Пензы вновь закрыт на ограничения? Прививки своевременно делают как от COVID-19, так и от гриппа. Угрозы нет заражения. Вся Россия без ограничений живет», - высказался подписчик.

Представитель областного правительства факт карантинных мер в учреждении подтвердил.

«В Доме ветеранов по-прежнему действует режим ограничительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий, так как есть риск заноса инфекции и для многих находящихся там пациентов это многократно увеличивает риски заражения и летального исхода», - отметил он.

Также в ответе говорится, что у подопечных учреждения имеется возможность получить с помощью доставки за личные средства продукты питания, лекарства, средства гигиены и другие товары первой необходимости.

Карантинные меры в Доме ветеранов действуют почти с самого начала эпидемии коронавируса в регионе. Пензенцы неоднократно жаловались губернатору в соцсетях на то, что ограничения не снимали даже тогда, когда волна инфекции спадала.

По словам Сергея, подопечным запрещены походы в магазин, аптеку, прогулки вне территории Дома ветеранов. Это не лучшим образом сказывается на здоровье пожилых людей.