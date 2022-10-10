Названа причина отказа в кредитных каникулах мобилизованным

10.10.2022 | 13:36

Пензенцам объяснили, может ли банк отказать мобилизованному, участнику СВО или его близким в кредитных каникулах.

Информацию в понедельник, 10 октября, опубликовала пресс-служба мэрии Пензы.

Горожанам напомнили, что согласно федеральному закону, подписанному 7 октября, мобилизованным, а также членам их семей предоставляются кредитные каникулы. В этот период можно не вносить (или вносить меньше определенного) платежи по потребительскому, ипотечному займу, автокредиту, кредитным картам, которые были оформлены до 21 сентября.

Кредитные каникулы могут длиться в течение мобилизации, действия контракта или же участия в СВО плюс 30 дней.

«В случае лечения из-за ранения или увечья льготный период увеличивается на время нахождения в стационаре», - отмечают в мэрии.

Если участник СВО погиб или же стал инвалидом первой группы, то кредит полностью списывается. Его за свой счет гасит финансовое учреждение.

Количество кредитов, как и их суммы, на которые можно оформить каникулы, не ограничиваются. Отсрочкой могут воспользоваться сам мобилизованный и все члены его семьи.

После заявки на кредитные каникулы банк предоставляет заемщику новый график.

«Отсроченные платежи нужно внести после погашения по графику - в конце срока. Размер ежемесячных платежей не увеличится», - указали в мэрии.

Льготный период вносится в кредитную историю, однако рейтинг заемщика он не ухудшит.

Банк может отказать в отсрочке по выплате займа, если не предъявлены документы, подтверждающие участие в СВО или принадлежность к членам семьи участника СВО. При соблюдении условий кредитные каникулы предоставляются, от согласия банка они не зависят, так гласит принятый закон.