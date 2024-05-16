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Экономика

Юань станет второй по популярности иностранной валютой у россиян

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По прогнозам ВТБ, рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель - достичь 90 млрд. В результате уже к концу года юань, вероятно, займет около 30% всех валютных сбережений населения и станет второй по популярности иностранной валютой в России.

По итогам 2023 года объем средств физлиц в юанях в целом по российской банковской системе вырос почти в 1,5 раза, и сегодня юань занимает уже около четверти в валютных накоплениях россиян.

По данным ВТБ, в этом году средний чек одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 2,3 тысячи по сравнению с прошлым годом и достиг 14,5 тысячи единиц в китайской валюте. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от 3 месяцев до полугода. На короткие и среднесрочные продукты в совокупности приходится более 65% открытых вкладов.

Чаще всего юань для вложения свободных средств в ВТБ выбирают жители Москвы и области (около 5 тысяч открытых депозитов с начала года), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 1,2 тыс.). В топ-5 регионов по количеству открываемых вкладов также входят Екатеринбург и Свердловская область, Самара, Нижний Новгород, сообщили в пресс-службе банка.

«Юань постепенно становится все более значимой валютой в структуре нашей внешнеэкономической деятельности. За последние 2 года доля китайской валюты в экспорте России выросла с 0,4% до 34,5%, в импорте - с 4,3% до 36,4%. На юань приходится более половины операций на биржевом валютном рынке. Рост роли юаня в международных расчетах сказывается на интересе к китайской валюте как у крупных инвесторов, так и у вкладчиков. С одной стороны, происходит замещение ранее приобретенных инвестиционных и депозитных продуктов в долларах и евро, растет запрос на размещение новых долей в активах, с другой - клиенты стремятся диверсифицировать свой портфель и хеджировать валютные риски», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

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