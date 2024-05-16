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Экономика

Банк предлагает модернизировать семейную ипотеку после 1 июля

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ВТБ подготовил несколько инициатив, которые могли бы повысить эффективность семейной ипотеки и улучшить демографическую ситуацию в стране.

За 6 лет семейная ипотека зарекомендовала себя как работающий инструмент повышения качества жизни россиян с детьми. Банк предлагает в первую очередь сфокусировать поддержку на многодетных заемщиках и снижать ставку при рождении у россиян третьего ребенка и последующих. Вместе с выплатой материнского капитала и дополнительной финансовой поддержкой многодетных клиентов это позволит им быстрее и качественнее улучшить жилищные условия.

Вторая задача – пересмотреть лимиты по госпрограмме, учитывая увеличившуюся за последние годы стоимость жилья в большинстве регионов. «Например, по данным Минстроя РФ, в первом полугодии 2024 года средняя цена 1 кв. м жилья в Краснодарском крае составляет 151,6 тысячи рублей, в Нижнем Новгороде – 121,7 тысячи. Таким образом, в этих регионах квартира площадью 60 кв. м обойдется клиентам с детьми более чем в 9 и 7 млн рублей соответственно. При этом лимит по госпрограмме во всех субъектах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, только 6 млн рублей», - отметили в пресс-службе ВТБ.

Третий вопрос - площадь квартир, которые приобретаются семьями с детьми. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, средняя площадь возводимых девелоперами в 2023 году квартир составила 49,3 кв. м. Чтобы сделать проживание семей с детьми более комфортным, важно повысить максимальную сумму кредита (по аналогии с дальневосточной ипотекой) или снизить процентную ставку для квартир большой площади (свыше 60 кв. м). Банк также предлагает дать возможность рефинансировать ипотеку на вторичное жилье клиентам, у которых родился второй ребенок и последующие.

«Первый этап реализации семейной ипотеки способствовал улучшению качества жизни российских семей с детьми, но по большей части сейчас программа равнозначна для всех категорий заемщиков - вне зависимости от количества детей. Мы считаем, что в дальнейшем нужно перейти на новый уровень ее развития с фокусом на многодетных заемщиков. Это позволит повысить эффективность программы, поскольку от комфортности жилья во многом зависит и демографическая ситуация, и крепость семьи, и здоровое детство.

Безусловно, итоговое решение по развитию семейной ипотеки после 1 июля - за правительством и оператором программы. Очевидно, что ее параметры потребуют корректировки, чтобы сбалансировать субсидии из бюджета. Но для решения основной задачи семейной ипотеки - стабильного прироста населения в России - при разработке новой конфигурации программы нужно учесть предложения рынка», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

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