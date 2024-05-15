Сетевое издание|18+|Среда|15 мая 2024|20:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Экономика

Пензенцы хранят на банковских вкладах 231 млрд рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Банковские вклады по-прежнему остаются для пензенцев одним из самых привлекательных способов сохранения и накопления сбережений.

По состоянию на 1 апреля объем средств, привлеченных банками (без учета денег на счетах эскроу), вырос в регионе по сравнению с 1 апреля 2023-го на 27% и превысил 231 млрд рублей.

Эксперты объясняют рост интереса к финансовому инструменту тем, что в прошлом году Банк России несколько раз повысил ключевую ставку, после чего выросли проценты банков по вкладам. В этой ситуации пензенцам оказалось выгоднее сберегать средства.

С 1 февраля вкладчикам стало удобнее распоряжаться своими деньгами: банки обязаны информировать клиентов об окончании срока их вкладов не позднее чем за 5 дней до него.

«За это время человек может решить, что делать с деньгами дальше - продлить прежний договор, заключить новый или забрать сбережения. Вкладчик будет уведомлен бесплатно тем способом, который он выбрал при заключении договора с банком», - отметил управляющий отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте