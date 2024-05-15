Пензенцы хранят на банковских вкладах 231 млрд рублей

15.05.2024 | 14:13

Банковские вклады по-прежнему остаются для пензенцев одним из самых привлекательных способов сохранения и накопления сбережений.

По состоянию на 1 апреля объем средств, привлеченных банками (без учета денег на счетах эскроу), вырос в регионе по сравнению с 1 апреля 2023-го на 27% и превысил 231 млрд рублей.

Эксперты объясняют рост интереса к финансовому инструменту тем, что в прошлом году Банк России несколько раз повысил ключевую ставку, после чего выросли проценты банков по вкладам. В этой ситуации пензенцам оказалось выгоднее сберегать средства.

С 1 февраля вкладчикам стало удобнее распоряжаться своими деньгами: банки обязаны информировать клиентов об окончании срока их вкладов не позднее чем за 5 дней до него.

«За это время человек может решить, что делать с деньгами дальше - продлить прежний договор, заключить новый или забрать сбережения. Вкладчик будет уведомлен бесплатно тем способом, который он выбрал при заключении договора с банком», - отметил управляющий отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов.