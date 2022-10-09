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Общество

Пензенцам следует готовиться к ускорению инфляции к декабрю

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После нескольких месяцев, когда цены снижались или же оставались стабильными, специалисты вновь отметили их рост.

Так, в сентябре немного увеличилась стоимость продуктов (без овощей и фруктов), а также непродовольственных товаров.

«Все лето наблюдалась дефляция: цены снижались на 0,4-0,5% в месяц. Снижение цен в течение трех месяцев подряд было зафиксировано всего второй раз в российской истории (первый раз - в 2011 году). Нынешний дефляционный период стал компенсаторной реакцией на мартовский скачок цен на фоне резкого обесценения рубля, которое быстро сменилось его сильным укреплением», - пишет РБК со ссылкой на Росстат.

В сентябре по сравнению с августом увеличились ценники на продукты питания на 0,03%, на непродовольственные товары - на 0,15%, на услуги - на 0,51%.

Заметно подорожало газомоторное топливо (на 4,3%), ноутбуки, моноблоки, мониторы для настольного компютера, электропылесосы, холодильники (более чем на 1,1%).

По прогнозам аналитиков, рост цен к концу года ускорится. В декабре инфляция может составить 12,4%. Однако объявленная в стране частичная мобилизация повлияет на потребительский спрос, вероятно сократив его, заставив население тратить меньше, поэтому возможна, наоборот, дефляция.

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