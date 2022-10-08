Разлившийся кипяток перекрыл дорогу к дому в центре Пензы

08.10.2022 | 16:00

Река из кипятка около часа держала в плену жителей дома № 29 на улице Пушкина. Горячий ручей пробился рядом с подъездами, и ни выйти из квартир, ни вернуться туда было невозможно.

«Начал фонтан бить, и пошла вода. Тут пар стоял невозможный. Всю неделю валил, в подъезде все стены мокрые», - рассказали жильцы.

Поток перекрыли сотрудники ресурсной организации. Их здесь ждали гораздо раньше. Сигналы бедствия подавал колодец, паривший в течение нескольких недель.

Люди жаловались в соответствующие структуры, но никакие работы не начались. В пятиэтажке стали горячими батареи, а через несколько дней случилось ЧП.

«Просили не включать отопление: утечка большая. «Мы не можем, нас заставляют». А что там, как там - никто даже вникнуть не хочет», - возмутилась женщина.

Жильцы заглянули в подвал и обнаружили, что помещение залито водой. Люди надеются, что после аварии на состояние коммуникаций все-таки обратят внимание. Погода пока еще благоприятствует раскопкам.