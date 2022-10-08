Пензенские полицейские проверили граждан, стоящих на учете в УМВД

08.10.2022 | 16:30

Участники операции «Жилой сектор» пришли с проверкой к лицам, стоящим на учете. Как правило, это неблагополучные граждане, находящиеся под административным надзором за нарушения закона, любители выпить и побуянить.

Основная задача операции «Жилой сектор» - а проводят ее на постоянной основе - выявление, пресечение и предупреждение преступлений и административных правонарушений.

«В ходе проведения профилактических мероприятий было выявлено более 100 административных правонарушений, в том числе 14 - неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, 7 - факты мелкого хищения, более 20 - факты появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения», - сообщил врио заместителя начальника полиции УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.

Всего полицейские провели более 600 профилактических бесед с гражданами, в том числе по вопросу, как не стать жертвой мошенников. Кроме того, в рамках мероприятия удалось раскрыть 10 преступлений.