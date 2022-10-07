Общество

Пензенцам напомнили о ношении масок и социальной дистанции

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Жителям Пензенской области по-прежнему рекомендуют прививаться раз в 6 месяцев, а не в 12. Об этом заявляет региональное управление Роспотребнадзора.

«Устроилась на работу, требуют привиться от коронавирусной инфекции, но по плану ревакцинация только в январе 2023 года. Как быть? Идти к врачу за справкой? На работе требуют прививку раз в полгода - это правильно?» - с таким вопросом в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра.

Специалисты из РПН объяснили, что повторную вакцинацию от коронавируса в условиях подъема заболеваемости рекомендуется проводить раз в полгода. При этом соблюдение социальной дистанции и ношение масок в помещениях необходимы даже после прививки.

«После достижения Россией уровня коллективного иммунитета (60-70% взрослого населения) вакцинация будет идти в «рутинном» плановом порядке - прививка нужна будет раз в 12 месяцев», - говорится в ответе замруководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Александра Крымова на редакционный запрос.

Уточняется также, что для понимания ситуации с пензячкой нужно знать, попадает ли она под приоритет какого-либо уровня.

«К приоритету 1-го уровня относятся лица в возрасте 60 лет и старше; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров); лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением; граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более.

К приоритету 2-го уровня относятся взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; лица, работающие вахтовым методом; волонтеры; военнослужащие; работники организаций

сферы предоставления услуг», - перечислили в РПН.

Как заявляется, положение об обязательной вакцинации не распространяется на тех, у кого есть противопоказания.

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