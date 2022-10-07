Мобилизация: как подтвердить боевой опыт и почему нет категории

07.10.2022 | 09:33

В телеграм-канале «Объясняем.рф» продолжают давать уточнения по вопросам, касающимся частичной мобилизации. Так, гражданам рассказали о подтверждении боевого опыта и о тех случаях, когда в военном билете отсутствует обозначение категории.

- Как определяется наличие боевого опыта?

- Факт наличия боевого опыта подтверждается только соответствующей записью в военном билете.

- Если в военном билете категории нет вообще, что это значит?

- Скорее всего, речь идет о технической ошибке. Для ее исправления вам необходимо обратиться в военкомат.

Согласно заявлениям Минобороны, частичной мобилизации в первую очередь подлежат люди с боевым опытом и востребованными военно-учетными специальностями (стрелки, танкисты, артиллеристы, летчики, механики-водители).

Могут быть призваны граждане РФ с категориями здоровья А, Б, В. Людей с категориями Г (временно негодные к военной службе по состоянию здоровья) и Д (освобождение от призыва) мобилизовать не должны.