Два процента: для мобилизованных могут ввести льготную ипотеку

07.10.2022 | 12:21

Для мобилизованных россиян, в том числе пензенцев, предлагают ввести льготную ипотеку. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Льготная ипотека, в частности, может предоставляться семьям мобилизованных граждан, не подпадающим под условия иных льготных ипотечных программ, в форме получения кредита (займа) по пониженной процентной ставке (например, 2% годовых) или подписания дополнительного соглашения о рефинансировании существующей ипотеки на условиях пониженной процентной ставки», - цитирует документ РИА «Новости».

Реализовать программы предлагается в 2023 году.

Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции могут оформить кредитные каникулы и приостановить платежи по займу. Такая возможность распространяется на все кредиты и займы, которые были оформлены до начала специальной военной операции на Украине или до дня мобилизации.

Кредитные каникулы распространяются на ипотеку, в том числе семейную и социальную, потребительские кредиты, кредиты, взятые ИП на развитие бизнеса, займы в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах, займы в микрофинансовых организациях.

Каникулы не предоставляются автоматически. Для их оформления следует подать обращение в ту организацию, где был оформлен кредит.