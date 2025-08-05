ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке

05.08.2025 | 14:00

Erid: 2Vfnxvvy3wE

ВТБ объявляет о снижении ставок по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта с 5 августа.

Новые условия по базовым программам банка (с учетом всех действующих дисконтов):

- от 23,3% годовых - на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках *,

- от 23,9% годовых - на индивидуальное жилищное строительство **.

Эксперты банка отмечают, что до конца года ключевым драйвером ипотечного рынка останутся программы с государственной поддержкой, которые обеспечивают значительную часть новых выдач. ВТБ продолжает активно работать по ним.

В результате смягчения монетарной политики регулятора банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке. С учетом текущей динамики ВТБ оценивает рыночные объемы ипотечных выдач по итогам 2025 года на уровне 4,04 трлн рублей (ранее - 3,8 трлн).

* Рыночная ипотека с 5 августа.

Полная стоимость кредита (новостройка - квартира, таунхаус) - 24,447-31,537%. Полная стоимость кредита (новостройка - апартаменты) - 24,447-32,478%. Полная стоимость кредита («вторичка» - квартира, таунхаус, апартаменты) - 24,447-32,478%. Полная стоимость кредита («вторичка» - готовый жилой дом) - 24,847-32,886%.

Ставка 24,20% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости и при первом взносе от 20,1% для действующих зарплатных клиентов банка ВТБ.

Программа на покупку готового и строящегося жилья. Сумма кредита - до 100 млн руб. Валюта кредита - рубль. Срок кредита - от 1 года до 30 лет. Условия действительны с 5.08.2025 до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик - при наличии) соответствует требованиям банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

** ИЖС на рыночных условиях с 5 августа.

Полная стоимость кредита 25,053-32,886%. Ставка 24,60% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, первом взносе от 30,1%.

Программа на строительство жилого дома силами подрядных или строительных организаций, аккредитованных банком.

Сумма кредита:

- до 60 млн руб. - для Москвы, Санкт-Петербурга, МО, ЛО;

- до 30 млн руб. - для остальных регионов;

- до 100 млн руб. - при покупке дома по договору долевого участия у определенных застройщиков (ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Дмитров»; ООО «СЗ «Мега-мечта» в Московской области; ООО «СЗ «Стройреконструкция» в Ульяновской области).

Валюта кредита - рубль. Срок кредита - от 1 года до 30 лет. Условия действительны с 5.08.2025 до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик - при наличии) соответствует требованиям банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 1000.