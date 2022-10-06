В Пензе разгорелся скандал из-за холодных батарей в доме

06.10.2022 | 18:13

10-дневный срок, отведенный на пуск тепла в Пензе, миновал. Чиновники отчитываются: почти справились.

«Подключено около 99% объектов - потребителей тепловой энергии. По состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, по сведениям теплоснабжающей организации, не было подключено 66 многоквартирных домов и 1 социальный объект - Дом пионеров», - сообщил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.

Причин, почему батареи остаются холодными, несколько. Где-то уже случились аварии - они должны быть ликвидированы в течение суток. А в ряде многоэтажек могло бы быть тепло, но председатели ТСЖ против - хотят сэкономить. Хотя речь идет о средствах жильцов, которые по большей части согласны платить за комфорт. Именно такая ситуация сложилась в доме № 32 на улице Рахманинова.

«Утеплен со всех сторон, окна в подъездах у нас везде пластиковые», - объяснил председатель ТСЖ «Топаз» Виктор Борзихин.

Замерзающий местный житель заявил о желании иметь тепло в своей квартире и добавил, что уже обращался к председателю. На что тот ответил, что это ложь.

Общедомовый чат разрывается от возмущения жителей. А по словам Виктора Борзихина, у него есть обращения от других, которым жарко. К консенсусу прийти не могут.

«Низкий температурный режим, как следствие, заболевают дети. Холод и сырость. Сегодня мы уже обратились в прокуратуру», - пожаловалась пензячка.

«Обязательно нужно, у меня ребенок сейчас болеет дома!» - возмутилась горожанка.

Иное мнение у жительницы соседнего дома № 34, где батареи уже стали горячими.

«Мне лично жарко», - рассказала пенсионерка.

В прокуратуре Пензенской области сообщили: ведомством будет организована проверка, в ходе которой дадут оценку полноте и своевременности мер, принятых теплоснабжающими организациями и уполномоченными органами при подготовке к работе в осенне-зимний период.