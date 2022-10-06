Общество

В Пензе разгорелся скандал из-за холодных батарей в доме

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


10-дневный срок, отведенный на пуск тепла в Пензе, миновал. Чиновники отчитываются: почти справились.

«Подключено около 99% объектов - потребителей тепловой энергии. По состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, по сведениям теплоснабжающей организации, не было подключено 66 многоквартирных домов и 1 социальный объект - Дом пионеров», - сообщил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.

Причин, почему батареи остаются холодными, несколько. Где-то уже случились аварии - они должны быть ликвидированы в течение суток. А в ряде многоэтажек могло бы быть тепло, но председатели ТСЖ против - хотят сэкономить. Хотя речь идет о средствах жильцов, которые по большей части согласны платить за комфорт. Именно такая ситуация сложилась в доме № 32 на улице Рахманинова.

«Утеплен со всех сторон, окна в подъездах у нас везде пластиковые», - объяснил председатель ТСЖ «Топаз» Виктор Борзихин.

Замерзающий местный житель заявил о желании иметь тепло в своей квартире и добавил, что уже обращался к председателю. На что тот ответил, что это ложь.

Общедомовый чат разрывается от возмущения жителей. А по словам Виктора Борзихина, у него есть обращения от других, которым жарко. К консенсусу прийти не могут.

«Низкий температурный режим, как следствие, заболевают дети. Холод и сырость. Сегодня мы уже обратились в прокуратуру», - пожаловалась пензячка.

«Обязательно нужно, у меня ребенок сейчас болеет дома!» - возмутилась горожанка.

Иное мнение у жительницы соседнего дома № 34, где батареи уже стали горячими.

«Мне лично жарко», - рассказала пенсионерка.

В прокуратуре Пензенской области сообщили: ведомством будет организована проверка, в ходе которой дадут оценку полноте и своевременности мер, принятых теплоснабжающими организациями и уполномоченными органами при подготовке к работе в осенне-зимний период.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте