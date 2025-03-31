В Пензе «Т Плюс» снизила до минимума температуру отопления

31.03.2025 | 15:40

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Компания «Т Плюс» снизила до минимума температуру в системе отопления Пензы в связи с наступлением теплой погоды.

Энергетики подают теплоноситель в централизованную систему отопления по утвержденному графику, который основан на температуре наружного воздуха. Это обеспечивает поддержание комфортной температуры в квартирах. Кроме того, жильцы могут обратиться в свою управляющую компанию для дополнительной регулировки подачи тепла внутри дома.

«Обращаем внимание горожан, что тепло подается с минимальными параметрами, необходимыми для подогрева воды. Дальнейшее снижение температуры теплоносителя приведет к недопустимому качеству горячей воды», - подчеркнул главный инженер Пензенского филиала «Т Плюс» Станислав Иванов.

Решение о завершении отопительного сезона принимает глава Пензы, когда среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов Цельсия в течение 5 дней подряд.

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