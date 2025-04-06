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Общество

Стало известно, почему не приняли постановление об отключении тепла

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Жителям Пензы не стоит ждать завершения отопительного сезона в ближайшее время, несмотря на то что температура на улице давно стала плюсовой.

«Пять дней подряд уже выше 8 градусов, каждый год одно и то же», - пожаловалась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензячка и поинтересовалась, когда планируют отключить тепло.

Женщине ответил представитель управления ЖКХ города.

«По практике прошлых лет первая половина апреля имеет неустойчивый характер погоды. В связи с этим решение о завершении отопительного периода пока не принималось. Решение о завершении отопительного сезона принимается на основе долгосрочного прогноза погоды», - написал он.

Похолодание в регионе ожидается в вторник, 8 апреля. Ночью прогнозируются заморозки. Возможен снег с дождем. По словам синоптиков, пониженные температуры задержатся в Пензенской области надолго. Потепление вероятно после 15 апреля.

Как правило, отопительный сезон завершают, когда среднесуточная температура наружного воздуха превышает +8 градусов в течение 5 дней подряд.

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