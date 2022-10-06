Технология VoLTE сократила время установления вызова для пензенцев

06.10.2022 | 16:59

Абоненты билайна в Пензенской области оценили преимущества новой технологии Voice over LTE (VoLTE) * и активно «серфят» в сети, не прерывая телефонный разговор. Так, среднее время голосового звонка в сети LTE уже превышает 3 минуты.

По внутренним данным компании, на сегодняшний день в сети VoLTE, заработавшей в Пензенской области в конце весны, «живет» до 22% всего голосового трафика. Такая динамика обусловлена тем, что технология VoLTE открывает ряд дополнительных преимуществ.

Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео - телефон не покидает сеть LTE, что экономит ресурс батареи смартфона. Кроме того, сервис VoLTE повышает скорость и качество передачи звука, что позволяет создать эффект присутствия во время телефонного разговора.

Отмечается, что новое технологическое решение также позволило в три раза сократить время установления вызова и минимизировать вероятность обрывов из-за перегрузки сети. Теперь абоненты билайна могут дозваниваться до близких за 2,5 секунды.

«Несмотря на то что прошло не так много времени с момента запуска технологии VoLTE на территории области, мы уже видим, какой значительный эффект она принесла. Преимуществами сервиса активно пользуются до 222 тысяч абонентов Пензенской области. Напомню, что в регионе в начале лета заработала новая технология VoWiFi **, которая также хорошо показала себя. Средняя продолжительность телефонного разговора в этой сети составляет 321 секунду. Мы продолжим модернизировать нашу инфраструктуру, чтобы клиенты билайна могли комфортно выходить в сеть даже в моменты пиковых нагрузок на сеть», - комментирует технический директор Пензенского отделения Дмитрий Дмитриченко.

Напомним, что услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик. Узнать подробнее о том, как включить технологию на смартфоне и ознакомиться со списком устройств, на которых она поддерживается, можно по ссылке.

* Голос через LTE. LTE - стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов.

** Голос через Wi-Fi. Wi-Fi - технология беспроводной передачи данных в локальной сети.

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