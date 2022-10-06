Общество

С областной больницы взыскали 150 тысяч за некачественную операцию

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Пензенец доказал в суде, что в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко ему оказали некачественную медицинскую услугу.

В феврале 2019 года молодому человеку проводили операцию - подслизистую резекцию носовой перегородки, во время которой перфорировали эту перегородку (допустили образование сквозного отверстия), что считается причинением вреда здоровью средней тяжести.

Боль в области носа не проходила, через некоторое время пациенту пришлось пойти на еще одну операцию, и только после нее его самочувствие стало улучшаться.

«В 2020 году житель Пензы намеревался поступить на обучение в авиационное училище и поэтому морально переживал, что из-за неправильно проведенной операции и проблем со здоровьем не пройдет медицинскую комиссию и не поступит в желаемое учебное заведение», - пояснили в пресс-службе областного суда.

Молодой человек обратился в больницу с просьбой компенсировать ему нанесенный моральный вред, но получил отказ. Тогда пензенец пошел в суд, потребовав взыскать с медиков 200 000 рублей.

«В судебном заседании представитель медицинского учреждения с заявленными требованиями не согласился, пояснив, что медицинская помощь пациенту оказывалась в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи при смещении носовой перегородки. При выписке претензий по результату и процессу лечения у него не было», - добавили в пресс-службе.

Однако экспертиза установила причинно-следственную связь между проведенной операцией и возникшими осложнениями. Поэтому суд встал на сторону истца, но размер компенсации снизил, постановив взыскать в его пользу 150 000 рублей.

Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которую Пензенский областной суд оставил без удовлетворения.

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