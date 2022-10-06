Общество

Пензенцам рассказали о правилах мобилизации сыновей, братьев, отцов

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Специалисты порталов «Объясняем.рф» и «Объясняем.Пензенская область» дали ответы на несколько вопросов о частичной мобилизации, касающихся семейных отношений.

Многие интересуются, как узнать, есть ли их родные в списке подлежащих мобилизации и можно ли за них получить повестку.

Родственникам и другим доверенным лицам информация о призыве по мобилизации гражданина не может быть предоставлена, так как относится к информации ограниченного доступа. Повестка гражданину, подлежащему мобилизации, должна быть вручена ему лично в руки.

Также пензенцев интересует, могут ли мобилизовать единственного ребенка одинокого родителя.

Как объяснили эксперты, такого гражданина мобилизовать не могут в том случае, если он постоянно ухаживает за родителем, нуждающимся в этом либо являющимся инвалидом I группы, и при этом нет других лиц, обязанных по закону заниматься уходом. Подтверждением факта постоянного ухода является соответствующее заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы либо справка об инвалидности I группы.

«Законно ли послать на военную спецоперацию мужчину, если его брат уже служит там?» - спрашивают пензенцы.

«Ограничений на мобилизацию родственников граждан, уже служащих в зоне СВО, нет», - говорится в ответе.

Также специалисты отметили, что мобилизации подлежат отцы, оформившие отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, если нет других оснований для отсрочки.

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