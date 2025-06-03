Россияне взяли больше 1 трлн рублей по ипотеке в этом году

03.06.2025 | 12:44

По итогам 5 месяцев 2025 года российские банки выдали ипотечные кредиты более чем на 1,1 трлн рублей. Это на 44% меньше, чем за 5 месяцев 2024-го. Средний размер кредита составил 4,7 млн рублей против 4,1 млн годом ранее. Таковы предварительные оценки ВТБ.

В мае, как сообщает пресс-служба ВТБ, российские банки выдали физлицам на покупку квартир, жилых домов и их строительство около 264 млрд рублей. Это на 7% меньше, чем в апреле, и почти в 2 раза ниже уровня мая 2024 года.

Основная причина сокращения продаж в мае - сезонный фактор: большое количество праздничных дней снизило деловую активность россиян. На динамику год к году продолжают влиять высокая ключевая ставка, жесткая риск-политика ЦБ РФ, изменение параметров господдержки.

Господдержка остается драйвером рынка: в мае ее доля в объеме общерыночных выдач выросла с 80 до 85%.