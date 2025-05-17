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Криминал

Девушка оформила на своего бывшего парня 3 кредита, пока он болел

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26-летний житель Пензенского района обнаружил, что, пока он проходил лечение в стационаре, на его имя оказалось оформлено 3 кредита.

Молодой человек обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в случившемся виновна его бывшая 22-летняя девушка.

Как выяснилось, экс-бойфренд разрешил ей пользоваться его телефоном. Когда владелец мобильника попал в больницу, она решила оформить займы.

«Злоумышленница перечислила на свою банковскую карту более 21 000 рублей. На похищенные средства она приобрела продукты питания, а также оплачивала посуточно квартиру», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Нечистая на руку девушка стала фигуранткой уголовного дела. Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее в Камешкирском районе мужчина, ухаживавший за 83-летней пенсионеркой, снял с ее банковской карты более 120 000 рублей.

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