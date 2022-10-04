Психолог посоветует пензенцам, как не сойти с ума в новой реальности

04.10.2022 | 11:07

Жителям Пензенской области предлагают выслушать советы специалиста. Эфир сотрудника психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова Андрея Агафонова «Советы психолога: как выжить и не сойти с ума в новой реальности» состоится в четверг, 6 октября.

Он пройдет в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Пензенцам расскажут, как сохранять спокойствие в текущих обстоятельствах, что делать, если страшно за близких и будущее детей, как не впасть в панику, преодолеть тревожность и как поступить, если беда уже случилась.

«Задать интересующие вопросы по заявленной теме может любой желающий, написав в чате в ходе эфира либо направив их заранее на адрес электронной почты: gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Начало эфира в 11:00.