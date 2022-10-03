Пензенские дачники совершили почти 300 тысяч поездок с начала сезона

03.10.2022 | 18:29

В распоряжении пензенских садоводов и огородников две недели, а если быть точнее, то четыре выходных дня: две субботы и два воскресенья. Именно столько еще будут работать автобусы, обслуживающие пассажиров-дачников. Принято решение о завершении сезона перевозок. Так что тем, кто не посадил чеснок, стоит поторопиться.

«16 октября у нас будет последний день, когда будут работать дачные автобусы. Работать они будут без изменений в расписании, без изменений количества рейсов. У нас контракты уже все определены, и мы решили, что 16-е - это будет последний день. Соответственно, постановление у нас подготовлено и находится на согласовании», - сообщила начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Юлия Ляпина.

В этом году перевозки осуществлялись по 19 маршрутам, больше 30 автобусов выходили в рейсы по расписанию. Кстати, еще в начале сезона дачники отмечали существенный плюс - не изменившуюся по сравнению с 2021 годом плату за проезд.

«Рады, что проезд не подорожал», - говорили люди.

В 2022-м к садоводческим товариществам начали возить с 23 апреля. Затяжная прохладная весна не располагала к более раннему старту. Зато потом наверстали.

«В прошлом году у нас за весь сезон с весны до середины октября было около 310 000 поездок, а сейчас на начало октября с начала сезона где-то 297 000 поездок. Но именно сентябрь немножко пропал из-за погоды», - отметил директор МУП «АРЦИС» г. Пензы Мансур Дистанов.

Точное количество перевезенных пассажиров будет известно после 16 октября, когда закроют обслуживание дачных маршрутов.