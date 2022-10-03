Число случаев COVID в Пензенской области превысило 212 000

03.10.2022 | 14:14

В понедельник, 3 октября, региональный оперативный штаб сообщил о 410 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за сутки.

2 октября зарегистрировали 599 заразившихся, 1-го - 492, 30 сентября - 601.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (247 случаев), Пензенский (46), Каменский (39), Башмаковский (34), Бессоновский (12), Тамалинский (11) районы, ЗАТО Заречный (10).

Менее 10 случаев подтвердилось в Белинском, Земетчинском, Нижнеломовском (по 2), Спасском, Бековском, Лунинском, Пачелмском и Сердобском (по 1) районах.

Медики госпитализировали 34 заболевших.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 212 155 случаев коронавируса.

За минувшие сутки зарегистрировано 772 выздоровления и две новые смерти от инфекции.

Итого выздоровевших - 201 781, умерших - 6 075, добавили в оперативном штабе.