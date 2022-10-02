В Пензенской области медики помогли 1 500 пациентам с укусами клещей

02.10.2022 | 11:59

В Пензенской области за минувшую неделю, с 23 по 29 сентября, клещи атаковали 94 человека, в их числе 25 детей до 14 лет.

Такие данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе обратившихся с укусами опасных кровососов было меньше - 60, среди них 19 детей.

Всего с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 1 521 житель региона, в том числе 568 несовершеннолетних. Всем оказана стандартная медицинская помощь.

За неделю на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза проверили 106 членистоногих, снятых с людей, в 20 случаях результат оказался положительным.

Общее количество клещей, исследованных в лаборатории на боррелии, - 1 525, возбудители обнаружены в 260 (17%).