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Общество

Обнародована география новых случаев COVID в Пензенской области

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На воскресенье, 2 октября, в Пензенской области число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 211 645.

За сутки прибавилось 599 заразившихся, 34 заболевших госпитализировали.

В суточную статистику вошли Пенза (235 случаев), Кузнецкий (74), Пензенский (60), Сердобский (50), Никольский (28), Городищенский (24), Белинский (18), Бековский (17), Бессоновский (15), Неверкинский (14), Мокшанский (12) районы.

Менее 10 случаев выявили в ЗАТО Заречный (9), Тамалинском, Спасском (по 6), Лунинском (5), Иссинском, Камешкирском (по 4), Вадинском, Каменском, Наровчатском, Пачелмском, Шемышейском (по 3), Нижнеломовском (2), Сосновоборском (1) районах.

За минувшие сутки зарегистрировано выздоровление 652 человек, медики сообщили о смерти одного пациента от коронавируса.

Итого выздоровевших - 201 009, умерших - 6 073, рассказали в региональном оперативном штабе.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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