Общество

«Вагон знаний» доставил в Пензу школьников из Самары

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Пенза в рамках образовательной программы «Вагон знаний» принимает самарских школьников.

«По пути следования они получают интерактив, знания и уже по приезде в другой регион подкрепляют их посещением всевозможных музеев, театров и так далее. Сначала - обзорная экскурсия по Пензе, потом приезжают в «Тарханы», там для них подготовлена насыщенная программа», - пояснил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

В областной центр на выходные приехало больше 100 учеников. Это воспитанники 6-7-х классов разных самарских школ. В Пензе они проведут выходные дни.

«Хотела бы узнать побольше о Лермонтове, увидеть художественное училище, так как сама учусь в художественной школе. Раньше в Пензе я никогда не бывала», - рассказала школьница Софья Никифорова (г. Самара).

«Вагон знаний» будет приходить по мере комплектования групп - ориентировочно раз в неделю. В свою очередь, пензенские школьники также смогут отправиться в путешествие в Самару.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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