Мужчина скончался в туалете поезда на станции Пенза-I

В Пензе мужчина скончался в вагоне поезда. Чтобы добраться до его тела, пришлось вызывать спасателей.

ЧП случилось в воскресенье, 12 октября. Сигнал из службы 112 поступил в пожарно-спасательный центр в 18:10.

По словам сотрудников поезда, на станции Пенза-I в вагоне поезда мужчина пошел в туалет и потерял там сознание. Он заблокировал телом дверь и не реагировал на стук.

«Оперативно прибыв к месту происшествия, спасатели в присутствии сотрудников полиции открыли дверь санузла. Внутри обнаружен мужчина без признаков жизни. Спасатели транспортировали тело мужчины в автомобиль скорой помощи», - рассказали в ППСЦ.

В декабре 2023 года в поезде Тюмень - Адлер между станциями Колышлей и Сердобск скончалась 12-летняя девочка. Группа детей из ЛНР возвращалась из лагеря. 19-го числа они сели в поезд вместе с сопровождающими и двумя медсестрами. На следующий день девочка пожаловалась на ухудшение самочувствия, ей дали жаропонижающее. Однако с течением времени школьнице становилось хуже, она потеряла сознание. На станции в Сердобске взрослые вызвали скорую помощь. Местные специалисты приехали, но им оставалось лишь констатировать смерть. Виновными в случившемся признали медсестер.

