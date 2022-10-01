Минобороны запустило еще одну линию для родственников призывников

01.10.2022 | 12:18

Национальный центр управления обороной РФ открыл дополнительный номер телефона для оперативного информирования родственников граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации.

Обращаться за консультацией также могут близкие военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Звонки принимаются по номеру 8 (800) 301-16-36.

Кроме того, продолжают действовать телефоны горячей линии Минобороны: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46.

Ранее принимать обращения начала прокуратура Пензенской области - там заработала специальная горячая линия по вопросам частичной мобилизации.