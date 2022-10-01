Общество

Пензенская прокуратура начала принимать обращения по мобилизации

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В прокуратуре Пензенской области начала работать специальная горячая линия по вопросам частичной мобилизации.

Обращения, касающиеся исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу, можно задать по телефонам:

- 8 (8412) 32-90-54;

- 8 (8412) 32-93-29;

- 8 (8412) 32-90-79.

«Время работы горячей линии: с понедельника по четверг - с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 09:00 до 16:45, перерыв на обед - с 13:00 до 13:45», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Номера телефонов горячих линий, запущенных другими ведомствами, можно найти здесь.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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