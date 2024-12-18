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Общество

Пенза оказалась в зоне досягаемости беспилотника Tekever AR3

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Пензенская область находится в зоне досягаемости беспилотного летательного аппарата Tekever AR3. Это дальнобойное вооружение, поставленное ВСУ для борьбы с Россией.

Карта территорий РФ, которые гипотетически может поразить противник, была показана во время брифинга начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова для иностранных военных атташе в среду, 18 декабря. Запись мероприятия ведомство разместило в своем телеграм-канале.

Пенза оказалась в зоне досягаемости беспилотника Tekever AR3

Так, в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, Крым, частично Краснодарский край и Волгоградская область.

Кроме того, ракеты долетят до регионов Центрального федерального округа(Брянской, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областей), частично до Тамбовской, Смоленской и Калужской областей.

В зону досягаемости БПЛА Tekever AR3 с дальностью 1 000 километров попадает ряд регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

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Источник — фото - кадр брифинга Минобороны РФ
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