Пенза оказалась в зоне досягаемости беспилотника Tekever AR3

18.12.2024 | 16:21

Пензенская область находится в зоне досягаемости беспилотного летательного аппарата Tekever AR3. Это дальнобойное вооружение, поставленное ВСУ для борьбы с Россией.

Карта территорий РФ, которые гипотетически может поразить противник, была показана во время брифинга начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова для иностранных военных атташе в среду, 18 декабря. Запись мероприятия ведомство разместило в своем телеграм-канале.

Так, в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, Крым, частично Краснодарский край и Волгоградская область.

Кроме того, ракеты долетят до регионов Центрального федерального округа(Брянской, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областей), частично до Тамбовской, Смоленской и Калужской областей.

В зону досягаемости БПЛА Tekever AR3 с дальностью 1 000 километров попадает ряд регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.